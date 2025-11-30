El derbi entre Sevilla y Real Betis siempre llega cargado de emociones, presión y significados, pero esta vez suma un condimento especial para los chilenos: la situación de Alexis Sánchez.

El goleador histórico de La Roja viene atravesando semanas de incertidumbre tras la lesión muscular que lo afectó a mediados de octubre y que frenó su buen inicio de temporada en los Nervionenses.

Pese a que ya se reincorporó a los entrenamientos y ha estado recuperando ritmo progresivamente, su presencia en el clásico era un tema que generaba dudas hasta último minuto.

Alexis Sánchez deberá esperar su oportunidad en el banco de suplentes | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

¿Por qué no juega Alexis Sánchez como titular en el Sevilla vs. Real Betis?

El Niño Maravilla sí fue convocado, pero estará en el banco de suplentes, principalmente por decisión técnica.

Matías Almeyda optó por llevarlo con cautela tras sus semanas de recuperación, considerando que aún no suma minutos oficiales desde su lesión y que no está al 100 por ciento para sostener un partido tan intenso físicamente como un derbi andaluz.

De todas formas, el atacante chileno podría volver a ver acción hoy si entra desde el banco, un paso clave para apuntar a recuperar definitivamente la titularidad en las próximas semanas.

Sevilla vs. Real Betis: ¿Cuándo y a qué hora de Chile?

Sevilla y Real Betis se enfrentarán este domingo 30 de noviembre de 2025, desde las 12:15 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un compromiso que promete emociones fuertes.