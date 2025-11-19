La Selección Chilena enfiló en el día de ayer su tercera victoria consecutiva, algo que no pasaba hace mucho tiempo. La Roja derrotó por 2-1 a Perú en Rusia y acumuló su cuarto partido sin perder considerando la igualdad ante Uruguay por Clasificatorias.

Uno de los grandes debates que hay en torno al combinado nacional es el entrenador titular: la ANFP dice que en marzo debería haber uno, pero poco a poco surgen rumores de que Nicolás Córdova podría quedarse en el cargo.

¿Sigue Córdova en La Roja? | Foto: Photosport

Uno que entregó su opinión y un apoyo a medias fue Marcelo Barticciotto, quien en ESPN Chle dijo que “Yo digo que, si van a traer un técnico para que siga el proyecto de Córdova, mejor que siga él. Qué mejor que uno que hizo el proyecto de poder llevarlo a cabo”.

En esa línea, Barti no descarta que la ANFP se la juegue por Nicolás Córdova y lo deje como el entrenador titular de la Selección Chilena: “Y si no van a tener un técnico pronto, si no van a decidir, tener la convicción de contratar a alguien, lo más probable es que siga Nicolás Córdova”, agregó.

En el cierre, Marcelo Barticciotto se refirió a la dos opciones que tiene la ANFP para decidir sobre el futuro de Nicolás Córdova: “O hacen dos cosas: o lo ratifican o lo dejan de lado”, remató en el cierre el ex jugador.

En síntesis

