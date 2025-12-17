La polémica salida del entrenador argentino Gustavo Álvarez de Universidad de Chile ha sido uno de los temas más comentados por los hinchas del club durante el último mes.

Tras una temporada marcada por altibajos en los resultados y decisiones estratégicas, el DT de 53 años decidió comunicar su salida en conferencia de prensa a falta de dos partidos de la Liga de Primera, una determinación que no cayó bien al interior de Azul Azul ni a cierta parcialidad de la hinchada azul.

Todos los ojos se dirigieron hacia la gran piedra de tope para su partida: la millonaria cláusula de salida, que rondaría los 1,2 millones de dólares, convirtiéndose en un factor clave para cualquier negociación.

FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Se enreda la salida de Gustavo Álvarez de la U

Sin embargo, según reveló el periodista Manuel de Tezanos en el programa Balong Radio, la situación dio un giro inesperado en las últimas horas.

“Estaba prácticamente acordada su salida con el director deportivo Manuel Mayo, pero una vez que estaba la propuesta de ambas partes acordada, fue a consultar donde el señor Mandiola (Michael Clark) y le dijeron que no. La cuestión está enredándose”, dijo el conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En el cierre, el comunicador advirtió que “voy a esperar que se resuelva esto para ser categórico. Por ahora está en punto muerto“.

Con estas declaraciones, queda claro que la salida de Álvarez enfrenta un escenario incierto, y que aún se esperan definiciones sobre cuándo y cómo se oficializará la partida de Álvarez.

En síntesis…