La Selección Chilena se anotó su tercer triunfo consecutivo en el día de ayer, toda vez que los dirigidos por Nicolás Córdova supieron remontar con un hombre menos y derrotaron a Perú por 2-1 en Rusia.

Fue el técnico de La Roja el que sacó la cara y expresó sus sensaciones tras el ajustado triunfo del combinado nacional sobre los peruanos: “Contento por los jugadores. Una de las cosas que les dije en la charla es que ellos tienen que tratar de consolidar el grupo que están formando”, dijo.

Darío Osorio anotó un golazo ante Perú. | Foto: Photosport

Sin asco, Córdova elige a la gran figura que tuvo la Selección Chilena el día de ayer: “Darío ha tenido una evolución importante. Este es su tercer año en Europa, tiene 21 años y es parte importante de este proyecto, estamos muy contentos”.

“El otro día había jugado muy bien en intensidades y velocidades. Hoy jugó un muy buen partido, siempre presente, retrocediendo cuando el equipo lo necesitaba. Está madurando”, complementó sobre el jugador del FC Midtjylland.

Lo cierto es que Darío Osorio fue el jugador desequilibrante que los hinchas de La Roja esperaban y el propio Nicolás Córdova, teniendo un jugador que milita en Europa como gran protagonista y cara visible del futuro de la Selección Chilena.

