El Sudamericano Femenino Sub 20 ya sigue en marcha en Paraguay y vuelve a poner en escena a las principales selecciones juveniles del continente, todas con el mismo objetivo: quedarse con uno de los cupos al Mundial de Polonia.

La Selección Chilena llega a su segundo partido del Grupo A con la obligación de levantar cabeza tras un debut adverso: fue superada con claridad por Paraguay, cayendo por 4-0 en un encuentro disputado en Villa Elisa.

Ese resultado dejó al combinado dirigido por Nicolás Bravo en el fondo de la tabla de posiciones, sin unidades y con una diferencia de gol de -4, panorama que se volvió aún más complejo tras el triunfo 2-0 de Venezuela sobre Uruguay, marcador que movió rápidamente la tabla y aumentó la urgencia por sumar.

Ahora, el elenco chileno se prepara para enfrentar a Colombia, un rival que asoma como uno de los más fuertes del grupo. El duelo aparece como una instancia clave para reordenar el camino, mejorar la imagen dejada en el debut y mantener vivas las opciones de avanzar en dicho torneo.

Chile buscará reaccionar ante Colombia, en un duelo válido por el Grupo A | FOTO: @LaRoja

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Colombia en el Sudamericano Sub 20?

El duelo está programado para este viernes 6 de febrero a las 18:00 horas de nuestro país ante Colombia, en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

¿Cómo y dónde ver el Chile vs. Colombia en el Sudamericano Sub 20?

El trascendental compromiso será transmitido a través de Canal 13 y todas sus plataformas.

Además, DGo y DSports 7 darán todas las alternativas del certamen donde estarán todas las jóvenes promesas del fútbol sudamericano.