El gerente de Selecciones de la ANFP, Felipe Correa, ratificó a Nicolás Córdova como el técnico de La Roja al menos por todo el primer semestre de 2026. Ante esta situación, gran parte del público chileno no quedó conforme con la decisión, pero futbolistas de renombre saltaron en defensa del técnico.

“Me ha gustado lo que ha hecho Nico. Es lo que hoy día la selección demanda. Nico puede seguir cumpliendo sin ninguna duda las tareas”, declaró Gonzalo Jara en conversación con Cooperativa Deportes.

Cabe destacar que Córdova asumió el mando de La Roja tras la salida de Ricardo Gareca en junio de 2025. Esto tras la recordada caída de Chile por 2-0 frente a Bolivia en El Alto, el día en que la Selección Chilena quedó fuera del Mundial 2026.

“Quiero siempre desearle lo mejor a la selección, y tengo muy claro que las decisiones que se están tomando adentro son correctas”, cerró Jara, defendiendo de los malos comentarios al técnico.

Desde que asumió en junio de 2025, Córdova ha dirigido un total de 4 partidos, en donde acumula dos victorias (Rusia y Perú), un empate (Uruguay) y una derrota (Brasil).

Gonzalo Jara, bicampeón de América con Chile

Las críticas le llovieron a Córdova no por su rendimiento en la selección adulta, sino que por su mandato en el Mundial Sub 20, el cual dio mucho que hablar al ser la selección anfitriona.

¿Cuándo dirigirá Nicolás Córdova?

La Fifa Series será la gran novedad para La Roja en 2026 y será seguramente en marzo el debut de la selección en la temporada. En este torneo compartirá grupo con Cabo Verde, Finlandia y Nueva Zelanda.

En síntesis