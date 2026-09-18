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Juegos Odesur 2026

La Roja Femenina saca la cara por Chile en los Juegos Suramericanos: así está en la tabla de posiciones

La Selección Chilena Femenina Sub 20 goleó a Venezuela y está cerca de la final por el oro en los Juegos Sudamericanos 2026.

Chile goleó a Venezuela en el fútbol femenino de los Juegos Odesur 2026. (Foto: @LaRoja)
Chile goleó a Venezuela en el fútbol femenino de los Juegos Odesur 2026. (Foto: @LaRoja)

Una gran noticia llegó desde Argentina en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias en nuestro país, ya que la Selección Chilena Femenina Sub 20 goleó por 3-0 a Venezuela en su segundo partido por los Juegos Suramericanos 2026.

La Roja que dirige Luis Mena está invicta en la competencia del fútbol femenino, liderando el grupo con seis puntos. En el debut había vencido por 3-2 a Uruguay.

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Los goles de esta jornada fueron obra de Amparo Abarca, Vaitiare Pardo y la goleadora de Colo Colo Catalina Muñoz.

Con esta segunda victoria, Chile está a un paso de la final por la medalla de oro, pues solo hay cuatro equipos en competencia. Los dos primeros avanzarán a la final por el oro y los dos últimos irán por el bronce.

El próximo partido del Equipo de Todos será ante Paraguay, el domingo 20 de septiembre en Rosario, donde se cerrará esta primera fase.

La tabla de posiciones:

  1. Chile: 6 puntos (+5 goles)
  2. Venezuela: 3 puntos (-1 gol)
  3. Paraguay: 3 puntos (-1 gol)
  4. Uruguay: 0 puntos (-3 goles)
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Al cierre de esta nota, Chile estaba en el cuarto lugar del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con 55 preseas en total: 17 de oro, 14 de plata y 24 de bronce.

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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