Las dirigidas por Luis Mena podrían darle una nueva medalla de oro al Team Chile en los Juegos Suramericanos 2026.

El Team Chile está teniendo una notable presentación en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, que hasta el momento suma 102 medallas, 31 de ellas son de oro, 34 de plata y 37 de bronce.

Pero este miércoles el fútbol femenino podría darle una nueva presea dorada a nuestro país, pues La Roja Sub 20 enfrenta a Venezuela en la definición por el oro.

Las dirigidas por Luis Mena han tenido una actuación extraordinaria, invictas y ganando sus tres partidos hasta la final, venciendo en el debut a Uruguay (3-1), luego a la misma Venezuela (3-0) y el pasado lunes a Paraguay (3-2).

El combinado nacional fue el único que ganó todos sus partidos del cuadrangular inicial, con nueve goles a favor y solo tres en contra.

Chile está invicto en el fútbol femenino de los Juegos Suramericanos 2026. (Foto: @LaRoja)

Por su parte, la ‘Vinotinto’ venció a Paraguay (2-0) y a Uruguay (1-0), resultados que le permitieron avanzar a la definición por la medalla de oro.

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En tanto en el fútbol masculino, La Roja de Sebastián Miranda enfrentará a Paraguay esta misma jornada desde las 17:00 horas en una de las semifinales.

¿A qué hora es la final entre Chile vs. Venezuela?

La final por la medalla de oro entre La Roja Femenina y su par venezolano se disputa este miércoles 23 de septiembre a partir de las 15:00 horas de Chile en el complejo de la Asociación Rosarina de Fútbol.

¿Qué canal transmite esta final por la medalla de oro?

Esta definición por la medalla de oro del fútbol femenino de los Juegos Odesur 2026 será transmitida en nuestro país a través de las pantallas de TVN y el canal CDO.