Esta lunes arranca el Mundial Femenino Sub 17 para La Roja de Vanessa Arauz, enfrentando a Australia por el Grupo F.

Llegó el gran día para La Roja Femenina Sub 17, pues comienza su camino en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Marruecos, donde debuta frente a Australia por el Grupo F.

Las dirigidas por Vanessa Arauz vienen de clasificar en el Sudamericano de Conmebol, en el que avanzaron a la fase final como segundas del Grupo A y luego dejaron en el camino a Ecuador en playoffs.

Las representantes nacionales enfrentarán a un duro rival en su estreno en esta Copa del Mundo, en la que participan 24 equipos y se lleva a cabo en Marruecos, entre el 17 de octubre y 7 de noviembre.

Luego de medirse contra las oceánicas, la Selección Chilena enfrentará a México (22/10) y España (25/10).

En la antesala de esta cita planetaria, las representantes nacionales disputaron dos partidos amistosos, venciendo por 1-0 a Marruecos y 2-1 a Nueva Zelanda.

La Roja llega inspirada a su debut en el Mundial Femenino Sub 17. (Foto: FFCh)

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La buena noticia es que el debut de La Roja en el Mundial Femenino Sub 17 será transmitido en televisión abierta y también se podrá ver gratis en plataformas digitales.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Chile vs. Australia?

El debut de Chile ante Australia es este lunes 19 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Complejo Mohammed VI en Rabat.

¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO este partido?

Este partido será transmitido en televisión abierta por Chilevisión y también de forma gratuita en sus plataformas digitales: señal online y la App. MiChv.