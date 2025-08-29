El US Open sigue dejando postales más que llamativas este 2025. Ahora fue el turno de la dura derrota de la gran esperanza del tenis estadounidense Ben Shelton (6° del ranking ATP), quien entre lágrimas tuvo que decir adiós por lesión en la tercera ronda ante el francés Adrian Mannarino, quien se enteró ¡en el baño! de su triunfo por W.O.

Todo comenzó en un juego del cuarto set cuando el norteamericano sintió molestias en el hombro que lo obligó a pedir la asistencia médica. Pese a su solidez en el juego, Shelton no pudo más, miró al banco y soltó: “es el peor dolor de mi vida”.

Ben Shelton pidió asistencia médica tras un fuerte dolor en el hombro (Getty Images).

Con lágrimas en sus ojos, el nacido en Atlanta decidió ponerle fin a su aventura en Flushing Meadows al término del cuarto set cuando el marcador estaba 3-6 6-3 4-6 y 6-4: Lo más curioso ocurrió segundos después, ya que cuando el tenista de 22 años tomó la decisión de retirarse, su rival estaba aprovechando la pausa en el baño. Un momento totalmente surrealista.

En medio del enrarecido ambiente en la cancha Louis Armstrong, Mannarino intentó explicar la situación a pie de pista tras despedirse de Shelton. “Tengo 37 años y es la primera vez en mi vida que gano un partido desde el baño… Estoy disfrutando de mi tiempo en la cancha. Espero poder prolongarlo un poco más”, soltó entre risas.

Adrian Mannarino protagonizó un partidazo ante Ben Shelton (Getty Images).

“Me lo estaba pasando genial en la cancha; hubo algunos peloteos larguísimos. Perdía algunos, ganaba otros, pero creo que fue un partido genial. Ben está jugando muy bien, me dio una paliza a principios de verano, pero fue un gran partido. Lo estaba disfrutando; aunque perdiera, fue un partido genial”, reveló el francés.

Ahora en octavos de final, el tenista nacido en Soisy-sous-Montmorency enfrentará al checo Jiri Lehecka (21°) quien dejó en el camino al belga Raphael Collignon por un triple 6-4.