En poco más de tres horas y media, el joven belga Raphael Collignon (107° del ranking ATP) logró el triunfo más importante de su carrera al eliminar en segunda ronda del US Open al noruego Casper Ruud (12°), quien en este 2025 cerró una temporada para el olvido en los Grand Slam.

Con un 6-4, 3-6,3-6, 6-4 y 7-5 en contra, Ruud nuevamente dijo adiós en segunda ronda en un Major este 2025 tras las tempranas eliminaciones en el Australian Open y Roland Garros. De Wimbledon se ausentó por lesión.

El noruego volvió a exhibir un nivel muy distante de aquel que lo llevó, en su mejor momento, a pelear por el número uno del mundo.

Casper Ruud volvió a decepcionar en un Grand Slam este 2025 (Getty Images).

La particular queja de Casper Ruud

Antes de caer eliminado, el tenista europeo lanzó una dura crítica al Abierto de Estados Unidos: el fuerte olor a marihuana que se siente en las canchas de Flushing Meadows.

“¿El mayor defecto de Nueva York? El olor a cannabis. Está por todas partes, incluso aquí, donde se juega el torneo, pero tenemos que aceptarlo”, dijo en entrevista con Danmarks Radio tras vencer en primera ronda a Sebastian Ofner.

“Creo que es molesto estar en la pista mientras alguien se fuma un porro… No es divertido para los jugadores estar cansados y, al mismo tiempo, tener que inhalar el olor del hachís. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”, sentenció.