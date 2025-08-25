La primera gran sorpresa del US Open en el cuadro femenino fue la prematura eliminación de la estadounidense, Madison Keys, número 6 del mundo, quien llegaba como una de las grandes cartas locales -junto a Jessica Pegula- para quedarse con el Grand Slam neoyorquino.

La tenista de 30 años, campeona del Abierto de Australia esta temporada, sucumbió ante la mexicana Renata Zarazúa tras una épica batalla que terminó 7-6, 6-7 y 5-7 en casi 3 horas y 15 minutos.

En conferencia de prensa post derrota, Keys se mostró autocrítica con su desempeño, y es que en la pista del Arthur Ashe, la nacida en Rock Island llegó a cometer 88 errores no forzados: “Desde el inicio se pudo ver que no estaba jugando nada bien. Siento que, por primera vez en mucho tiempo, los nervios me dominaron y consiguieron paralizarme”, reconoció.

Madison Keys cayó sorpresivamente ante Renata Zarazua en el US Open (Getty Images).

Madison Keys tras la derrota en el US Open: “Ha sido horrible”

“Estaba lenta, no leía el juego y tomé muy malas decisiones. Tengo la sensación de que deseaba con tanta fuerza hacerlo bien en este torneo, que eso ha terminado siendo contraproducente y haciendo que no pudiera lidiar con los nervios propios de una primera ronda de Grand Slam”, agregó.

Keys reconoció que el duro revés en Flushing Meadows empaña su gran temporada, ya que la estadounidense perderá 120 puntos y podría descender algunos puestos en el ranking WTA.

“Obviamente, está siendo una gran temporada, pero perder este partido… Ha sido horrible. En todo caso, si a inicios de año me hubieran presentado esta situación, la hubiera firmado. No sé, es la magia de este deporte, todo puede cambiar rápidamente y cuando menos lo esperas”, sentenció.