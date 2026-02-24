El Chile Open 2026 ya comenzó y en esta jornada se disputan los duelos por la primera ronda del torneo que se disputa en nuestro país, el que para hoy nos tiene una agenda bastante nutrida.

Uno de los duelos más importantes de esta jornada son el que disputarán el tenista nacional Cristian Garín (93°) contra el argentino Juan Cerundolo (70°) por un cupo a los octavos de final.

Ambos jugadores llegan a este duelo después de lo que fue su actuación ene l Río Open en Brasil, en donde Garín cayó en primera ronda ante Tiago Tirante, mientras que Cerundolo se quedó en cuartos de final tras caer ante Vit Kopriva.

El que salga como vencedor de este duelo avanzaría a los octavos de final en el Chile OPEN y su rival será el argentino Sebastián Báez (32°).

Garín quiere triunfar en su debut | Foto: Photosport

¿A qué hora juega Cristian Garín vs. Juan Cerundolo:?

El duelo entre Cristian Garín y Juan Cerundolo se disputará este martes 24 de febrero no antes de las 18:30 horas en el Court Central Jaime Fillol.

¿Dónde ver a Cristian Garín vs. Juan Cerundolo:?

El encuentro podrá verse en TNT Sports Premium y vía streaming podrás seguir este duelo por HBO Max en Chile.