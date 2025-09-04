El US Open no solo definirá al último campeón de Grand Slam del año, sino que también pasará a la historia como el torneo con la mayor bolsa de premios jamás entregada en el tenis: 90 millones de dólares. Con las semifinales en el horizonte, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Félix Auger-Aliassime ya tienen asegurada una cifra millonaria en sus cuentas bancarias.

Por llegar a la ronda de los cuatro mejores del Abierto de Estados Unidos, los tenistas se aseguraron 1,26 millones de dólares. Sin embargo, las cifras pueden crecer aún más: el subcampeón de Flushing Meadows se embolsará US$2,5 millones, mientras que el campeón se llevará nada menos que 5 millones de dólares, la recompensa individual más alta jamás entregada en un Grand Slam.

Para Novak Djokovic la motivación es aún mayor: el serbio está a dos escalones de un palmarés histórico porque conquistaría su Grand Slam número 25. Por su parte, Carlos Alcaraz buscaría su segundo US Open tras el título de 2022.

En tanto, Jannik Sinner quiere su primer Abierto de Estados Unidos y reafirmar su número 1 en el ranking ATP con la posibilidad de alcanzar la mayor recompensa de su carrera. Punto aparte para Félix Auger-Aliassime: el canadiense número 27 del mundo aparece como la gran sorpresa en la ‘Gran Manzana’.

NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 02: A general view of Arthur Ashe Stadium during the Men’s Quarterfinal match against Carlos Alcaraz of Spain and Jiri Lehecka of Czechia on Day Ten of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 2, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

¿Cuándo se jugarán las semifinales del US Open?

Ambas semifinales del cuadro masculino se disputarán este viernes 5 de septiembre: desde las 15:00 horas, Carlos Alcaraz enfrentará a Novak Djokovic, mientras que a las 19:00 horas, Jannik Sinner medirá fuerzas ante Félix Auger-Aliassime. Ambos partidos podrás seguirlos por ESPN y Disney+.