El cierre de la temporada 2025 dejó una postal tan simbólica como reveladora en el circuito ATP: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, protagonistas absolutos del tenis mundial no solo terminaron casi empatados en el ranking, sino que también en las ganancias económicas.

Sin embargo, el italiano reciente campeón del ATP Finals logró cerrar el año con una ligera ventaja en la billetera. Según las cifras oficiales del circuito, Sinner acumuló US$19 millones en premios, mientras que Alcaraz finalizó con US$18,8 millones, apenas US$200 mil menos que su gran rival.

Una diferencia mínima considerando que ambos disputaron prácticamente los mismos torneos y compartieron presencia en instancias decisivas en torneos Masters 1000 y Grand Slams.

TURIN, ITALY – NOVEMBER 16: Jannik Sinner of Italy hugs Carlos Alcaraz of Spain following the Men’s Singles Final on day eight of the Nitto ATP Finals 2025 at Inalpi Arena on November 16, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

En nacido en San Candido capitalizó su regularidad en la segunda parte de la temporada, con títulos clave y múltiples finales que hicieron crecer su botín. Alcaraz, en tanto, logró grandes campañas y un rendimiento sostenido, pero quedó unos pasos atrás en eventos de alto puntaje y alto pago.

Más allá de la diferencia económica, el cara a cara Sinner–Alcaraz confirmó que se trata de la rivalidad dominante del tenis actual, una que promete seguir creciendo tanto en títulos como en cifras.

