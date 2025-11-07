Todo listo para que comience el ATP Finals en Turín, el también llamado Torneo de Maestros que reúne a los ocho mejores tenistas del circuito y que esta edición tendrá como gran atractivo la disputa de 1.500 puntos (además de 4,4 millones de dólares) que definirán el número uno del ranking entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores exponentes del tenis mundial.

Este viernes, las dos máximas estrellas del circuito comparecieron ante los medios en el Teatro Regio donde analizaron la temporada y palpitaron lo que será la última estación del exigente calendario. Eso sí, horas antes, el español y el italiano tomaron una decisión que no dejó indiferente a nadie en Turín: el uno y el dos del mundo, en una situación atípica por las condiciones, decidieron entrenar juntos en el Inalpi Arena.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se presentaron en el ATP Finals (Getty Images for Citta Di Torino )

Sobre esta situación se refirió el murciano quien aseguró que “los entrenamientos se programan con tiempo y en París hablamos de hacerlo aquí. ¿Por qué no? Si ya nos conocemos muy bien. Es un privilegio practicar con él. Es una de las cosas por las que este torneo también es único. Hay ocho jugadores, los mejores, y te da para entrenar con ellos”.

“No es mi caso, pero hay ciertos jugadores que, al ver el grupo, no quieren entrenar con los que van a jugar después. Para mí es una gran oportunidad poder hacerlo con Jannik. No es la primera vez y, seguramente, no será la última, porque no sacaremos ninguna información, ya que nos conocemos más que de sobra, pero sí que nos damos ritmo mutuamente para empezar de una buena manera”, complementó.

El ATP Finals se disputará entre el domingo 9 de noviembre y el domingo 16 del mismo mes. El certamen se disputará bajo el formato round robin por lo que los ocho tenistas quedaron definidos en dos grupos.

Grupo Jimmy Connors: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex De Minaur.

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex De Minaur. Grupo Björn Borg: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton y por definir entre Lorenzo Musetti y Félix Auger-Aliassime.

