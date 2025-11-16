El italiano Jannik Sinner dominó el Nitto ATP Finals de principio a fin, y sin ceder ningún set en todo el torneo, este domingo se coronó campeón tras vencer al actual número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz por 7-6 (4) y 7-5 en más de dos horas de partido.

Con un juego soberbio y tiros magníficos desde el fondo de pista, el nacido en San Candido se llevó el primer set tras una disputada lucha con el murciano que terminó por inclinarse a favor en el tie break, que terminó 7-4 a favor de Sinner.

En el segundo set, ‘Carlitos’ pegó de entrada al quebrarle el servicio a Sinner en el primer juego, sin embargo el tenista local quebró de vuelta en el sexto y duodécimo juego para llevarse por segunda vez consecutiva el antiguo ‘Torneo de Maestros’.

Jannik Sinner abraza a Carlos Alcaraz tras coronarse campeón del ATP Finals 2025 (Getty Images).

¿Cómo quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner?

El cierre del Nitto ATP Finals 2025 no solo definió al campeón de Turín, sino que también intensificó la lucha por el número 1 del ranking ATP. Carlos Alcaraz aseguró el puesto de privilegio tras vencer a Lorenzo Musetti en la ronda de grupos.

De esta forma, fuese cual fuese el resultado de la final en la pista central del Palasport Olímpico, el nacido en El Palmar iba a asegurar el número uno del escalafón mundial.