Mientras el mundo espera expectante la gran semifinal del US Open entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, en el otro lado del cuadro el nombre del Félix Auger-Aliassime (27° del ranking) se ha inscrito con fuego tras romper el muro del australiano Alex De Minaur (8°) por (4-6, 7-6(9), 7-5, 7-6(4) en una batalla épica que se extendió por más de 4 horas.

Tras varios años de idas y vueltas, el regreso del canadiense es una realidad. Con su triunfo ante De Minaur, el tenista norteamericano volverá a pisar las semifinales de un Grand Slam luego de haberlo hecho en el mismo torneo en 2021: ahora Auger Aliassime espera por Jannik Sinner, número 1 del mundo, o Lorenzo Musetti.

Felix Auger-Aliassime clasificó por segunda vez en su carrera a una semis de GS (Getty Images).

“Parece que fuera otra vida cuando me metí aquí en semifinales. Han sido cuatro años repletos de sensaciones. Valoro mucho volver a esta ronda, me veo más preparado ahora. La verdad es que estoy feliz”, confesó el tenista de 25 años a pie de pista.

Con su clasificación a las semifinales, el jugador nacido en Montreal experimentará un importante ascenso en el ranking ATP: asegurará el puesto 13 y, en caso de coronarse campeón del US Open, podría escalar hasta el número 7. Todo esto después de haber iniciado el torneo ubicado en la posición 27 del escalafón mundial.

La semifinal del US Open entre Félix Auger-Aliassime y el ganador de la serie entre Sinner y Musetti, se disputará este viernes 5 de septiembre en el turno nocturno del estadio Arthur Ashe.