El Six Kings Slam busca reunir a los mejores seis tenistas del mundo para disputar un especial torneo de exhibición en Riad, Arabia Saudita que se realizará entre los días 15 y 18 de octubre. Aquel certamen reparte un millón y medio de dólares a cada participante sólo por decir presente.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic y Taylor Fritz estarán en el torneo de exhibición. Es decir, los cinco mejores del mundo. También estaba prevista la presencia de Jack Draper, ex 5 del ranking ATP y actual séptimo de la clasificación.

Sin embargo, el británico tuvo que cerrar la temporada debido a una lesión en el húmero de su brazo izquierdo. Por aquello, la organización lo reemplazó con un nuevo integrante: Stefanos Tsitsipas.

Una decisión sorpresiva, pues el griego está lejos de estar entre los seis mejores del mundo. De hecho, actualmente marcha en el lugar 27 y viene de perder ante Joao Fonseca en la serie de Copa Davis que Grecia perdió frente a Brasil en Atenas.

Stefanos Tsitsipas jugará el Six King Slam. (Foto: Getty)

Stefanos Tsitsipas entusiasmado con estar en el Six Kings Slam

El griego se manifestó a través de su cuenta de X y mostró toda su emoción por estar en el torneo: “¡Sorpresa, sorpresa! Emocionado de competir en el Six Kings Slam el mes que viene en Riyad, Arabia Saudita”.

Junto a su padre Apostolos en el banco, el ex número 3 del ranking ATP busca un renacer tenístico en la última parte de la temporada.