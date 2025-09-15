Durante más de una década, el tenis mundial estuvo marcado por la histórica rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal, que sin duda definió una era. Sin embargo, la irrupción de Novak Djokovic alteró ese equilibrio e irrumpió fuertemente para dar vida al imborrable ‘Big 3’. Para Federer, el serbio no sólo fue un competidor inesperado que desafió su supremacía, sino también un rival que lo obligó a reinventarse y llevarlo al límite.

En el documental “Federer: los últimos doce días”, el extenista abrió su corazón al referirse a su rivalidad con el serbio. El nacido en Basilea recordó su primer enfrentamiento contra el serbio y cómo fue cambiando su percepción con el paso de los años.

En 50 enfrentamientos, Novak Djokovic lidera el historia 27-23 ante Roger Federer (Getty Images).

“La primera vez que nos enfrentamos fue en Mónaco 2006 y recuerdo salir de la cancha y pensar que jugaba bien, pero no me convencía del todo. Veía fallos técnicos en él, como una empuñadura demasiado cerrada de derecha y un revés que era mucho menos fluido que ahora. Creo que no le di el respeto que merecía y lo demostró mejorando muchísimo en muy poco tiempo y convirtiéndose en un tenista increíble, simplemente monstruoso”, confesó el ganador de 20 Grand Slams.

El exnúmero uno del mundo también comparó la irrupción de Djokovic con la histórica rivalidad que mantuvo con Rafael Nadal: “Mi rivalidad con ‘Rafa’ era espectacular y nos llevábamos genial. Cuando irrumpió Novak, creo que mucha gente pensó que el tenis no necesitaba un tercer hombre. Llegó con su arrolladora personalidad y esa ambición sin límites que tanto le ha impulsado, y creo que eso puso a la defensiva a muchos aficionados”, apuntó.

Finalmente, Federer destacó el lado más humano del tenista balcánico que con 38 años se mantiene en la élite: “Honestamente, creo que la gente no ha sabido entender bien la personalidad de Novak Djokovic. Cuando he podido conocerle fuera de pista y obviando lo que dicen los medios o los fans, he podido ver que es un hombre que se preocupa mucho por su familia y tiene buenos valores”.

El historial entre Federer y Djokovic

Roger Federer y Novak Djokovic se enfrentaron 50 veces en el circuito profesional, con un balance favorable al serbio de 27 triunfos contra 23 del suizo. Su rivalidad se extendió entre 2006 y 2020: Djokovic ganó la mayoría de sus choques en Grand Slam (11-6), incluyendo tres finales de Wimbledon (2014, 2015 y 2019).