Tras vencer a Jannik Sinner en la final del US Open, Carlos Alcaraz no sólo conquistó su sexto Grand Slam y recuperó el número 1 del ranking ATP. El tenista español consiguió el premio individual más alto entregado en un major: 5 millones de dólares a su cuenta corriente que eleva su patrimonio a cifras escalofriantes y que lo convierten, con apenas 22 años, en una máquina de hacer dinero.

Con el título en Nueva York el ‘prize money’ de Carlos Alcaraz en el circuito se elevó de US$48,3 millones a más de 53,4 millones de la divisa estadounidense. Una cifra sólo por resultados deportivos, lo que lo convierte en el séptimo jugador más premiado en la historia del circuito ATP/WTA, según estadísticas oficiales.

Pero no es lo único. De acuerdo a Forbes, durante los 12 meses terminados en agosto de 2025, Alcaraz encabezó la lista de los tenistas con mayores ingresos, acumulando 35 millones de dólares del patrocinio, apariciones y otros ingresos fuera de la pista.

Un millonario patrimonio fuera de las pistas

Parte clave de su patrimonio proviene de acuerdos con marcas de primera línea como Rolex, BMW, Babolat y Louis Vuitton. Punto aparte para su millonario contrato con Nike: en España aseguran que el acuerdo supera al de su archirrival Jannik Sinner quien firmó por 150 millones de dólares por 10 años.

Y es que su juventud, potencia y carisma lo han convertido en un imán para grandes marcas. Las inversiones inmobiliarias también son parte del negocio de Alcaraz: En 2023 creó Garfia Properties SL y Garfia Valores, para la gestión de inversiones y participaciones empresariales.

Pese a tener la vida resuelta, Alcaraz ha mantenido una vida humilde y de bajo perfil fuera de las pistas. Así al menos quedó registrado en el documental de Netflix “Carlos Alcaraz: My Way”, donde el número 1 del mundo sigue durmiendo en su habitación y en una cama sencilla en su casa familiar, a pesar de que ya maneja un patrimonio exorbitante.

