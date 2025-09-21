Con la creciente rivalidad en el tenis entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, la presión por superar lo realizado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic en la década anterior son cada vez más altas. Pese a las constantes comparaciones con los gigantes de la era anterior, el nuevo número uno del mundo y reciente campeón del US Open, se toma la discusión con una llamativa serenidad.

Lejos de intimidarse, Alcaraz fue tajante al señalar que sus sueños no son romper récords, sino vivir y disfrutar día a día del tenis: “No me da presión extra. No pienso en ser el mejor embajador del tenis ni en tener la presión de hacerlo. Todos los jugadores somos embajadores de este deporte. Intento hacerlo lo mejor posible en cada partido, amo jugar al tenis y es por eso que lo disfruto tanto”, señaló durante la Laver Cup 2025.

Carlos Alcaraz perdió ante Fritz, pero luego derrotó a Cerúndolo en la Laver Cup (Getty Images).

Carlos Alcaraz: “No siente presión de ningún tipo”

Alcaraz explicó que su estilo de juego es genuino y que lo único que busca es transmitir emoción a los aficionados: “Esos puntos, golpes y partidos atraen a gente porque diría que es algo diferente. No es algo que haga para llamar la atención, sino porque amo jugar al tenis. No siento presión de ningún tipo. Solo pienso en disfrutar cada vez que salgo a la pista y en hacer disfrutar a todo el público del tenis. Para mí ese es el sentimiento más importante y eso es todo lo que intento hacer”.

El número uno del mundo también destacó el sacrificio que ha hecho para llegar a la cima, subrayando que el tenis exige tanto dentro como fuera de la cancha. “Toda mi vida he estado trabajando duro para llegar a estar en esta posición, jugando mi tenis, descansando bien, absolutamente todo”, agregó.

“Este deporte cuenta igual lo que haces dentro como fuera de la pista. No es un camino fácil, tienes que trabajar al 100% incluso esos días en los que no quieres entrenar. Ha sido un camino muy largo y complejo, pero hermoso de recorrer”, cerró.

Con apenas 22 años, el español Carlos Alcaraz ya suma 6 Grand Slam (2 Roland Garros, 2 Wimbledon y 2 US Open) en su corta carrera, además de convertirse en el tenista más joven en haber alcanzado el número uno del ranking mundial.