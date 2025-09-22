No hay voz más autorizada en el mundo del tenis que Roger Federer. En pleno desarrollo de la Laver Cup, el ex tenista suizo ganador de 20 Grand Slams, sorprendió a todos al lanzar una fuerte crítica a la cantidad de torneos que se están disputando en superficies lentas, refiriéndose de paso, a la emergente rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes están llamados a tomar la posta y dejar atrás la era dorada del ‘Big 3’.

En conversación con el podcast ‘Serve with Andy Roddick’, la leyenda de Basilea entregó una dura crítica a las actuales pistas. “Entiendo a los directores de torneo que, siguiendo instrucciones, intentan hacer las superficies más lentas. Esto da ventaja a quienes necesitan conectar golpes ganadores extraordinarios para vencer a Sinner, mientras que si la pista es rápida, pueden conectar un par de golpes en el momento justo y pueden ganar”, comentó de entrada el ex número uno del mundo.

Roger Federer dijo presente en su Laver Cup (Getty Images).

En la construcción de su reflexión, Federer se refirió inevitablemente a la rivalidad Alcaraz – Sinner, lanzando una fuerte crítica: “Los directores de torneo piensan: ‘Prefiero tener a Sinner y Alcaraz en la final’. En cierto modo, funciona para el tenis”, lanzó el ganador de ocho Wimbledon.

Luego agegó: “En mi época, solo 12 torneos importaban realmente, así que cada uno jugaba en su superficie favorita, y a veces no se enfrentaban: esos eran los mejores partidos, atacante contra contraataque. Ahora, sin embargo, todos juegan de forma similar, y esto se debe a que los directores de torneo han permitido que la velocidad de las pelotas y las pistas haga que cada semana sea prácticamente igual. Nos gustaría ver a Alcaraz o Sinner en las pistas superrápidas y luego jugar el mismo partido en las pistas superlentas y ver la diferencia”.

De todas formas, Federer aseguró que su crítica no apuntaba a ambos tenistas, sino más a los directores de los torneos. En esa línea, el suizo llenó de elogios a ambas jóvenes estrellas: “Creo que es extraordinario para el tenis. En mi opinión, todos sabíamos que eran muy buenos, pero probablemente no esperábamos que dominaran así desde el principio. Debo admitir que es realmente impresionante, pero también fantástico para el juego. Al mismo tiempo, me pregunto cuánto tiempo podrán seguir así: lo hacen parecer fácil, pero he pasado por eso y la verdad es que es difícil”, cerró.