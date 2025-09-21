Mientras todas las miradas del tenis están puestas en la Laver Cup 2025, el torneo de Roger Federer que enfrenta a los mejores tenistas de Europa contra el Resto del Mundo, la leyenda estadounidense John McEnroe sorprendió al elegir al mejor tenista de todos los tiempos.

El ganador de 11 Grand Slams no tuvo reparos a la hora de elogiar a Carlos Alcaraz, quien por estos días es la gran atracción del certamen que se disputa en el Chase Center de San Francisco, la casa de los Golden State Warriors. El español, reciente campeón del US Open, sufrió una implacable derrota a manos del local Taylor Fritz.

Carlos Alcaraz es la gran atracción de la Laver Cup (Getty Images).

John McEnroe vuelto loco con Carlos Alcaraz: “Gracias a Dios”

Pese a la derrota en el debut, McEnroe se deshizo en palabras para el tenista de 22 años. “He visto tenis durante 50 años. Muchísimo… Idolatré a Rod Laver, tuve que jugar contra Björn Borg, Jimmy Connors, Ivan Lendl… Mis tres grandes rivales. Después, llegaron estos don nadies… ¿Cómo se llaman? Becker, Edberg, Agassi, Sampras… Es como: ‘¡Oh, Dios mío! Esto es increíble’. Y entonces, para colmo, tienes a Roger, Rafa y Novak. Y es como: ‘Estoy viendo a los tres mejores jugadores de siempre'”, comentó fiel a su estilo el estadounidense.

Luego agregó: “Y, de repente, de alguna manera, llega este otro chaval de España. Recuerdo verlo cuando probablemente tenía 17 años. ‘Este chico tiene algo de talento. Es bastante rápido’. Nunca, en mis más remotos sueños, te diré, de todos los jugadores que he visto a esta edad… Nunca he visto a un jugador tan bueno, tan completo. Los dos o tres últimos años”.

“Doy gracias a Dios por Carlos Alcaraz. Por lo que ha traído a la mesa. Tengo una academia de tenis desde hace 15 años y los chicos siempre quieren emular a los grandes nombres. Y espero que ellos se fijen en Carlos y en lo que hace. Y en cómo ama ser agresivo y moverse hacia delante, porque hemos perdido un montón de eso. No ves volear demasiado. Pero opino que eso va a cambiar por él”, complementó.

Finalmente, McEnroe agradeció la aparición de Sinner y Alcaraz tras el fin del ‘Big 3’ que conformó Federer, Nadal y Djokovic: “Cuando pensábamos: ‘Oh, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Estos tres chicos han terminado. Dos se han retirado y Novak parece humano de repente’. Así que tenerlos a él y a Jannik Sinner, y ahora a los otros chicos que les persiguen y tratan de alcanzarles, es realmente increíble”.