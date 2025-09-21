Mientras los ojos del mundo están puestos sobre la definición de la Laver Cup 2025, donde el Resto del Mundo mantiene una mínima ventaja sobre Europa, el capitán del Team World, Andre Agassi se deshizo en elogios para la gran promesa del tenis sudamericano, Joao Fonseca.

Es la primera vez que el ‘Kid de Las Vegas’ asumió la capitanía del equipo mundial en la Laver Cup, y tras los primeros días de entrenamiento confesó quedar maravillado con el talento del joven tenista brasileño quien este año ha protagonizado un ascenso brutal en el ranking ATP.

¿Qué dijo el ex número uno del mundo? En conferencia de prensa, Agassi resaltó que “su juego es muy fácil de respetar y de admirar. La fuerza bruta que puede generar desde ambos lados de la pista, casi sin esfuerzo… Puede hacer el mismo movimiento y generar muchísima velocidad a la bola sin que parezca que quiere golpear más fuerte”.

Joao Fonseca ganó su punto en la Laver Cup al derrotar al italiano Flavio Cobolli (Getty Images).

Luego complementó: “Su movilidad es buenísima, pero lo que más me ha sorprendido cuando le he conocido es su mentalidad. Es un tipo que no necesita sentirse validado por nadie. No se deja intimidar por el entorno, él cree que pertenece a estos torneos, que se merece estar aquí, que debe y quiere seguir mejorando”.

“Es inteligente, perceptivo y receptivo. Me gusta cómo procesa las cosas, y eso solo le va a ayudar a ser su mejor versión”, cerró Andre Agassi.

Resultados Laver Cup 2025

Día 1 (Viernes 19 de septiembre)

Casper Ruud (Europa) vs. Reilly Opelka (Mundo) por 6-4, 7-6(7-4).

Jakub Mensik (Europa) vs. Alex Michelsen (Mundo) 6-1, 6-7(3-7), 10-8.

Joao Fonseca (Mundo) vs. Flavio Cobolli (Europa) 6-4, 6-3.

En dobles, Carlos Alcaraz y Jakub Mensik (Europa) vs. Taylor Fritz y Alex Michelsen (Mundo) 7-6(9-7), 6-4.

Día 2 (Sábado 20 de septiembre)

Álex de Miñaur (Mundo) vs. Alexander Zverev (Europa) 6-1, 6-4.

Francisco Cerúndolo (Mundo) vs. Holger Rune (Europa) 6-3, 7-6(7-5).

Taylor Fritz (Mundo) vs. Carlos Alcaraz (Europa) 6-3, 6-2.

En dobles, Alex de Miñaur y Alex Michelsen (Mundo) vs. Casper Ruud y Holger Rune (Europa) 6-3, 6-4.

Día 3 (Domingo 21 de septiembre)