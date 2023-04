The Feeling of Falling Upwards - Live from The Royal Albert Hall se llama el álbum que justifica una nueva visita de 5 Seconds of Summer a Chile, un disco en vivo que recupera lo mejor de la banda con melodías en distintas versiones que le den nueva frescura.

Los ingleses llegarán con su gira The 5 Seconds of Summer Show a Chile el próximo 27 de julio, para presentarse en el Movistar Arena.

Aquí te contamos todos los detalles que debes conocer sobre la venta de entradas.

¿Cuándo y dónde comprar entradas para el show de 5 Seconds of Summer en Chile?

Para los interesados, la venta general de entradas para ver a 5 Seconds of Summer parte el viernes 14 de abril a las 11:01 horas.

En esta ocasión, los precios van desde los $40.775 hasta los $93.200.

También habrá una preventa para el show que será exclusiva para Clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia, comenzando el miércoles 12 de abril a las 11:00 horas.

Las dos modalidades de comercialización de boletos serán a través de la plataforma de Puntoticket.