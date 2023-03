Como si el escándalo de Jorge Valdivia no fuese suficiente, ahora es Gary Medel el que protagoniza su propia polémica luego de que Alejandra Henríquez, su ex pareja y madre de los gemelos, dejó la grande el fin de semana al filtrar unos comprometedores audios para acusar que el futbolista echó a sus hijos de una casa que les había regalado.

¿Qué le pasa a Gary Medel?

Henríquez no tuvo problema en echar al agua al Pitbull y fumarlo con una dura acusación en redes sociales: "¡Hicieron mierda a mis hijos! Su propio papá, Gary Medel, los echó de su propia casa, casa que una vez él les regaló para Navidad. Ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma".

Horas después, Alejandra daría su golpe definitivo al publicar unos audios en los que se escucha cómo tiene un áspero enfrentamiento con el futbolista por la crianza de sus retoños.

"¿Qué pasa? ¿Por qué me hablai’ como chora?", la cuestiona Medel. Henríquez no se deja intimidar y le lanza de vuelta: "Yo te hablo como quiero. ¿Qué te creí tu? (...) Yo te crié a tus hijos sola, cuando venías para acá (Chile) venías a carretear, no los has criado, pudiste haber tenido a tus hijos desde los 10 años, el papito del año".

"Ahora que tienen 17 años te los llevas y te haces el papito del año… y ahora lo estás echando", disparó también la mujer.

Gary arremete nuevamente: "ahora van a agarrar sus cosas y se van a ir para allá, es simple (...) No te hay (sic) hecho cargo monetariamente nunca de los gemelos. Les pago yo el colegio".

"600 lucas, ¿tú crees que eso alcanza? (...) el colegio es desde el año pasado, antes lo pagaba yo", le espeta Alejandra.

Y además le increpa: "siempre fuiste cagado con las lucas, que si hubieses querido te hubieses movido".

Pero el asunto no queda ahí, porque en otro archivo de audio se escucha a Medel indicarle a Henríquez: "pesca tus cosas y se van", esto bajo la amenaza de que si no cumplía con sus órdenes, "vamos a llamar a la policía porque está a mi nombre la casa".

Entonces, la mujer le evidencia que dejó a "los chiquillos llorando" por haberles "quitado la casa".

El complemento de Henríquez vino a modo de texto: "Siempre teniendo que pasar humillaciones, siempre sacando en cara los viajes, las ropa cara. Como si viajar a Italia fuera divertido para ellos, y los tratan como empleados".

Ex pareja de Gary Medel lanza dura acusación contra el ídolo.(Foto: Instagram)

Junto a la publicación, Alejandra Henríquez aclaró que "a veces se me sale lo flaite, lo admito, pero con este ser de persona es la única forma que entienda. Tengo más audios que lo podría dejar peor, pero que quede claro que si hubiese querido sacarle más lucas lo hubiera hecho años y años atrás".

"Su propio padre que dice amarlos y darles todo el afecto, atención y dedicación, cosa que no fue así. Me callé por varios años, ahora ya no callaré porque se metieron con mis hijos", añadió en otra publicación.

Junto con esto, Alejandra también se refirió a la actual señora de Medel, Cristina Morales, sobre quien indicó que se llevaba bien con ella "pensando en que en verdad quería a mis hijos, le dejaba lo más apreciado que son mis hijos pero nos dimos cuenta que ya no los quiere".

Mientras, silencio absoluto de Gary Medel.

Quien sí salió a responder fue Morales, planteando que "las declaraciones hacia mi de la señorita Alejandra están muy alejadas de la realidad. Podría poner en una red social un millón de momentos, fotos, vídeos y demás conversaciones entre ella y yo de una manera ejemplar y muy afectiva".

"Realmente mi conciencia está muy tranquila respecto a ese tema porque desde que los conocí hace 10 años siempre he tratado con amor y respeto a los gemelos y creo que se ha notado hasta en redes sociales la buena relación", complementó.

Junto con eso cuestionó: "que fácil es coger ahora y decir que no les quiero... qué fácil es llenar de mierda a otro públicamente y quedar impune, ¿verdad?".

"La salud mental de ellos está por encima de todo y por mi parte aquí no van a ver jamás unas malas palabras hacia ella pese a estar muy dolida con su nueva actitud hacia a mi, señorita Alejandra (por que yo si me dirijo a ti por tu nombre no como ex de) no caigas en funas baratas, piensa dos veces antes de escribir ya que con todo esto haces daño también a los tuyos. Por ahí no es el camino y tú lo sabes", fue su remate.

¿Cómo reaccionó Gary Medel ante los dichos y ataques de Alejandra Henríquez?

Lo más curiosos de todo el cruce de palabras fue que la respuesta de Medel llegó vía Cecilia Gutiérrez. Esto después de que la periodista le consultara por el conflicto directamente.

"La verdad es que no me gusta nada hablar de temas familiares en público, ni muchos menos de la madre de mis hijos, porque yo cumplo con todos mis deberes (como padre), independientemente que puedan surgir en una conversación privada", fue la respuesta del futbolista, según leyó Gutiérrez en una reciente transmisión de Instagram.