Adriana Barrientos preocupó a sus seguidores después de que denunció que está siendo víctima de una extorsión, por videos en los que supuestamente aparece "desnuda y haciendo cositas".

¿Qué le pasó a Adriana Barrientos?

La panelista de Zona de Estrellas explicó la situación en las historias de su Instagram, donde contó que "estoy siendo extorsionada, por un tipo que amenazó con lanzar videos míos. Tiene en su poder, 7 videos míos y la verdad es que es bien fea la situación que estoy viviendo".

"Hoy día estoy siendo víctima de extorsión. Lo encuentro re mala onda", añadió. "Pero pucha, siempre hay gente super mala, que al día de hoy me tiene súper triste y súper bajoneada".

"Que me están extorsionando, que me dicen que me van a denigrar como mujer. Es una situación súper difícil. Pero, básicamente, lo que yo hago es algo de corazón, algo con cariño. Es mi trabajo. Mi esfuerzo y quiero a agradecerles a todos ustedes por el apoyo por estar siempre ahí. Espero que me salga el sol", complementó.

Acto seguido, Adriana publicó una serie de audios que le enviaron desde un perfil con la identidad de un tal "César Corvalán Sánchez".

"Sabes, tengo unos videos prohibidos tuyos. ¿Qué podemos hacer? No quiero hacer público esto, de verdad te interesará", le indican en el primer audio.

Barrientos en ese momento le responde por el chat privado al sujeto, cuestionándole: "¿prohibidos?, ¿cuáles?". Él responde: "donde usted sale desnuda, donde usted sale haciendo cositas".

"Tengo siete videos de esos, donde aparece en su cama, en el living, en el baño", explica el individuo.

El tercer audio apunta que "Si usted desea recuperarlos y que yo los borre, me avisa ¿ya?. Si quiere me manda su whatsapp".

Adriana entonces le responde desafiante: "Amiguito súbalo y etiquéteme, que me veo exquisita. Que soy el sueño erótico de todos tus amigos".

"Bueno, los subiré a Mega y enviaré todo lo que tengo. Quedarás mal", le replica una vez más el hombre a Adriana.