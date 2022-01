El nombre de Lucas Melano suena cada vez con más fuerza para llegar a Universidad Católica, toda vez que el tetracampeón del fútbol chileno ha tenido un lento mercado de verano en donde solo ha anunciado al ex Universidad de Chile, Sebastián Galani como único refuerzo de cara a la temporada 2022.

Surgido de la cantera de Belgrano, Melano hizo su debut profesional en el conjunto cordobés, para después pasar a Lanús, Portland Timbers de Estados Unidos, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán -en donde lució su mejor fútbol-, San Lorenzo y Central Córdoba.

Alberto Acosta, ex jugador e histórico goleador de Universidad Católica, se refirió al posible fichaje de Melano en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, diciendo que “Cuando yo estaba en San Lorenzo, Lucas Melano llegó en ese momento, lo trajo el entrenador Dadove y era un jugador que nos servía muchísimo porque en los clubes que estuvo jugaba por afuera, es rápido y no hay duda de que había rendido muchísimo más en Atlético Tucumán que había andado muy bien”.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Es un jugador que va por afuera todo el tiempo y con cancha y distancia es muy rápido, no tiene tanto gol, pero te puede hacer goles. No es fácil jugar con la camiseta de San Lorenzo, no es fácil estar en los clubes grandes, no rindió como todos esperábamos y después se fue a un equipo de Santiago del Estero que no sé si habrá jugado más de 10 partidos porque llegó con la mitad del campeonato”.

Acosta puso como piedra de tope el qué tan rápido se pueda adaptar al fútbol nacional para que rinda como lo hizo en Atlético Tucumán: “Hay que ver si realmente se adapta bien en Chile y poder rendir como rindió más que nada en Atlético Tucumán que fue su pico de rendimiento”, sentenció.