El comentarista se refirió a la salida de Clemente Montes al Celta B de España y dudó que si la apuesta es buena o no.

Clemente Montes le dice adiós a Universidad Católica, pues arribará al Celta B, filial del equipo español. Una situación que puso a todos de sorpresa en la UC y también a otros que no les agradó mucho, como es el caso de Ariel Holan.

Con respecto a ese episodio, Claudio Borghi fue consultado en Pelota Parada de TNT Sports y también por la declaración de principios del técnico cruzado y que él mismo dejó en claro en conferencia de prensa tras el caso de Felipe Gutiérrez.

"Cuando tú contratas un entrenador y tienes un jugador como Clemente Montes, como (Gonzalo) Tapia o como otros, tienes que tener el compromiso de terminar de formarlos o ayudarlos para que este jugador sea importante. No soy quien para decir que irse de Católica a un equipo de tercer división española es un buen negocio. Para mí no lo es y no hablo de dinero, hablo de esta etapa que está el jugador".

"Clemente es un jugador que es un diamante en bruto, que tiene muchas cosas que aprender y creo que ese apuro de tener juveniles en cancha los obligan a que ellos tengan que salvar situaciones que son muy complejas", agregó.

El delantero se marchará de la UC a España | Foto: Agencia UNO

Por último, puso el ejemplo de Bruno Barticciotto, quien también partió desde el equipo franjeado. Además, duda en si la decisión fue la correcta.

"Yo quiero que le vaya muy, pero ya le pasó con (Bruno) Barticciotto, que es un jugador que a mi gusto no debió haber salido y lo de Clemente hay que ver cómo se va. Si se va completo o si vuelve, eso no lo sé, pero no sé si la apuesta es muy buena", cerró.