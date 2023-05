Universidad Católica dejó atrás lo que fue la mala racha que llevaba dentro del Campeonato Nacional y con una sólida actuación en el norte de nuestro país, pudo derrotar por 4-0 a Deportes Copiapó por la decimocuarta fecha del torneo chileno.

Tras lo que fue esta victoria, el goleador argentino Fernando Zampedrihabló con los medios de comunicación en esta jornada en su llegada al Aeropuerto de Santiago, en la que comentó lo que ha sido su gran marca goleadora que ha conseguido con la UC, la que lo tiene bien aspectado para ser el máximo goleador del club.

“Vivo de eso, así que la verdad que muy contento. Ellos hicieron su propio camino, su propia historia. No tengo nada que ver con ellos, solamente comparto lugares con ellos. Tengo respeto hacia ellos, disfruto estar en ese lugar, pero cada uno hizo su camino y su historia, así que solamente admiración para ellos y yo sigo mi camino”, comenzó señalando Zampedri.

En esa línea, el ‘Toro’ mostró su felicidad de poder seguir acercándose a los máximos números de la institución, pero su mayor alegría fue el triunfo que consiguió el equipo ante Copiapó, en la que dejaron atrás su mala racha de siete partidos sin poder ganar.

Zampedri se mantiene en la lucha por ser el goleador histórico de la UC | Foto: Photosport

“Contento por los registros, pero feliz por el triunfo ayer. Yo creo que lo necesitábamos mucho, hace había hacía siete partidos que no ganábamos. No me fijo tanto en eso, estaba muy enfocado últimamente en un triunfo, nos molestaba y la verdad que ayer fue un desahogo importante“, declaró a los medios.

Finalmente, Zampedri dejó toda su preocupación a los fanáticos de la UC, en la que el atacante argentino quien está a seis meses de acabar su vínculo con los ‘Cruzados’ y que hasta día de hoy no ha renovado, dejo una declaración casi de despedida que dejó atónitos a los hinchas de la ‘Franja’.

“Desde que llegué a esta institución me trataron muy bien, tanto a mi familia como a mí, así que feliz por estar acá y a disfrutar el tiempo que me queda”, cerró.