La Gala Crack 2025 de TNT Sports volvió a reunir a las principales figuras del fútbol chileno, premiando a los jugadores más destacados de la temporada tanto de la Liga de Primera como la Primera B.

En una ceremonia marcada por la emoción y la presencia de referentes del medio local, la instancia también permitió escuchar reflexiones sobre los momentos decisivos del año.

Uno de los protagonistas de la noche fue Fernando Zampedri, hexagoleador del Campeonato Nacional y referente de Universidad Católica, quien llegó a la gala tras una temporada intensa para los Cruzados marcada por su regreso al remozado Claro Arena y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Fernando Zampedri es el máximo goleador histórico de la UC | FOTO: Andres Pina/Photosport

Fernando Zampedri le agradece el apoyo al hincha de la UC

En el evento, el atacante argentino-chileno destacó el proceso vivido por la UC y la importancia del retorno a su estadio, un factor que —según él— fue clave en el cierre de temporada.

“La verdad que muy contentos, el club necesitaba esto. Volvimos al Claro Arena, volvimos con nuestra gente, y esa alegría y ese empuje de ellos la verdad que nos hizo a creer y hoy están los frutos de estar en Copa Libertadores”, dejó en claro el Toro ante la pregunta de Bolavip Chile.

Así, el elenco de la Franja recuperó su casa, recuperó su espíritu competitivo y ahora se prepara para competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con un plantel renovado y una hinchada nuevamente encendida.

