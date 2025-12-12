Universidad Católica cerró de buena forma lo que fue su temporada 2025, en el que los ‘Cruzados’ tras haber tenido un flojo comienzo, lograron reponerse desde la llegada de Daniel Garnero y con él, lograron quedarse con el segundo lugar del torneo nacional, logrando el Chile 2 para decir presente en la Copa Libertadores.

Además de decir presente en el torneo continental, el segundo lugar al conjunto de la ‘Franja’ le otorgó también el cupo de poder disputar la Supercopa 2026 del fútbol chileno, la que se disputará en un cuadrangular final junto a Coquimbo Unido, Deportes Limache y Huachipato.

Sobre esto, en las últimas horas desde la Universidad Católica tomaron una importante decisión pensando en el próximo año, en la que el gerente general del club, Juan Pablo Pareja dio a conocer un importante anuncio para el club y que trata sobre su torneo de verano.

En una primera instancia, se suponía que el elenco de Daniel Garnero disputaría un torneo de verano en Uruguay, tal como la temporada anterior, algo que no ocurrirá, ya que en el club la gran prioridad hoy estará en la primera competición del año: la Supercopa.

Universidad Católica toma importante decisión | Foto: Photosport

“Este 2025 fuimos a Uruguay a jugar un par de partidos, porque no teníamos la Supercopa. El 2026 sí tendremos este lindo desafío, por lo tanto, si las fechas se superponen, nuestra obligación es priorizar la Supercopa”, declaró.

Finalmente, Pareja indica que el inicio de la pretemporada comenzará en los primeros días de enero y que en este, se prepará con todo lo que será el primer título de la temporada que es la Supercopa, la que está pactada para la última semana de enero.

“La pretemporada inicia el 5 de enero y nuestro primer partido oficial será por la Supercopa, la cual se jugará entre el 21 y el 25 de enero. Ojalá partir la temporada levantando un nuevo título para nuestro club″, cerró.