Universidad Católica puede dar el golpe inicial en el mercado de fichajes. Con la intención de enriquecer su plantel pensando en sus desafíos internacionales de 2026, la escuadra precordillerana se la jugó por una figura extranjera.

¿De quién se trata? Según destacó el periodista Ricardo Shannon de ESPN Chile a través de su cuenta personal de X, la cúpula de la UC tiene lista a su primera incorporación para la próxima temporada.

Ese es el caso de Justo Giani. Mediante la plataforma indicada, el comunicador aseguró que el delantero de 26 años ya tiene el OK para arribar a San Carlos de Apoquindo dentro de estos días.

“Justo Giani tiene todo acordado para ser jugador de Universidad Católica. De no pasar nada extraño, debería ser anunciado en las próximas horas”, comenzó indicando en la publicación.

En dicha línea sobre el inminente refuerzo de la UC, el rostro de televisión concluyó explicando que puede cumplir dos facetas. “Puede jugar como enganche o delantero“, comentó.

Justo Giani sería el primer refuerzo de Universidad Católica para 2026. (Imagen: Aldosivi)

Justo Giani, a un paso de Universidad Católica

Durante la reciente campaña, el atacante argentino disputó una totalidad de 31 encuentros con Aldovisi. En dichos compromisos, logró anotar seis goles y entregar cuatro asistencias.

A su vez, durante su carrera registra estadías en Quilmes, Newell’s Old Boys, Patronato y Atlético Tucumán. ¿Llegará a Las Condes? Si todo marcha a la perfección, jugará en la UC en 2026.

En resumen: