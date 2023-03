Alexander Aravena está viviendo un momento dulce en Universidad Católica. El delantero lleva acumulado cinco tantos en el Campeonato Nacional 2023 y es el segundo goleador del equipo por detrás de Fernando Zampedri que posee seis.

Además, el ariete no está jugando en su posición habitual, pero de todas maneras ha tenido una buena cuota goleadora en nueve partidos disputados. En cuanto al momento del 'Monito', Gonzalo Fouillioux destacó el vínculo que tiene el atacante y el juego táctico.

"Con el gol se nace y él lo tiene, se relaciona desde diferentes sectores de la cancha con el gol. Lo otro es su disposición para completarse como jugador, porque así como hablamos tanto de que Osorio no juega en su posición, que Assadi tiene que jugar por dentro, Aravena juega no como a él le gustaría. Él juega abierto a la izquierda, muchas veces juega por detrás del área", sostuvo el periodista en Todos Somos Técnicos.

El delantero lleva cinco goles en nueve partidos con la UC | Foto: Agencia UNO

Por último, Fouillioux mantuvo que "lejos de quedarse pensando en que 'chuta, no me están poniendo en mi posición', ha hecho un entrenamiento personalizado para mejorar su capacidad física y sigue marcando diferencias desde otro lugar de la cancha", agregó.

"Eso me parece que está muy bien, porque el día de mañana cuando él se convierta en un jugador de selección o que vaya a Europa, probablemente se va a encontrar con adversidades. No se va a encontrar con que le digan 'eres el 9 del equipo, muévete aquí'", cerró.