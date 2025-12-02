La tensión entre Gustavo Álvarez y la dirigencia de Universidad de Chile no es cuento nuevo. ¿Por qué? A poco de su arribo a comienzos de 2024, el DT comenzó a perder la paciencia con la cúpula del club.

El motivo: un fichaje frustrado. Así lo reveló Gonzalo Fouillioux en los micrófonos de TNT Sports, entregando pormenores del desgaste en la relación entre el entrenador y Azul Azul.

Para el periodista, este fue un motivo clave para que el estratega comunicará su idea de abandonar Universidad de Chile a fines de 2025. Ya no tenía vínculo directo con la plana alta estudiantil.

“Sobre los mercados de pases, todo explota con el tema (Eduardo) Vargas. Se habló largamente y después cuando se cae, la U hizo un intento por Felipe Mora que tampoco dio resultados”, lanzó.

Luego, agregó: “Pero quizás, un mercado de pases anterior, que hizo mucho menos ruido, pero que igual generó insatisfacción en Gustavo Álvarez y su cuerpo técnico, es que había un jugador que la U fue a buscar a Europa“.

Gustavo Álvarez no seguirá en Universidad de Chile: su relación con la dirigencia está rota. (Imagen: Photosport)

El fichaje frustrado que enardeció a Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Tras ello, el comunicador entregó el nombre del futbolista que tenía todo acordado para sumarse al proyecto del DT argentino. Sin embargo, todo quedó en un bosquejo: no se concretó el negocio.

“Se llama Federico Ricca, la U lo había convencido. Habían tenido charlas con él, lo habían convencido de traer a un jugador europeo a jugar en Universidad de Chile“, destapó.

“Lo tenían convencido la gerencia y el entrenador, pero cuando hubo que poner la plata que pedía el club belga, que no era mucha, la U no quiso hacerlo“, concluyó.

En resumen: