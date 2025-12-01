Colo Colo dejó escapar una gran oportunidad de poder encaminar una clasificación a la Copa Sudamericana 2026 tras caer por 3-0 ante Cobresal en el Estadio El Cobre, resultado que cambió todo por para los dirigidos por Fernando Ortiz, quienes ya no dependen de sí mismos para lograr su único objetivo en este año.

Tras lo que fue este duelo, el periodista nacional, Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ en Youtube e hizo un importante llamado para Colo Colo pensando en el 2026 por un nombre puntual en el plantel: Claudio Aquino.

“Colo Colo tiene que repensar el rol de Aquino en este equipo, repensar el rol de Aquino es de que va a jugar Aquino si es que sigue, esto de jugar de extremo izquierdo, cerrándose mucho, con un lateral que no le da profundidad, lleva a que Colo Colo casi no ataque por la izquierda”, parte señalando Fouillioux.

Agregando a esto, el comunicador indica: “cuando lo atacan por la izquierda, terminan sufriendo mucho, porque Aquino no vuelve, él puede hacer el esfuerzo, pero no lo siente”.

Fouillioux siente que es un misterio el futuro de Aquino en Colo Colo | Foto: Photosport

Para lo que será el 2026, el periodista sabe que será muy importante en Colo Colo que querrá Claudio Aquino, primero sobre si se siente capaz de seguir en el ‘Cacique’ y de ser así, poder tener un rol más protagónico en la zona que más ha brillado en su carrera: como creador.

“Es para pensar primero qué quiere Aquino, porque por momentos está apagado y es un jugador con un potencial para aprovecharlo y si tiene ganas de seguir, quiere tener revancha en Colo Colo, es para darle un rol más preponderante, pero por dentro, como organizador de este equipo”, remarca.

Finalmente, Fouillioux vuelve a hacer hincapié que es un brutal error dentro de Colo Colo en tirar a un costado a Claudio Aquino, ya que es un jugador que pegado a la banda se va perdiendo y causa poca peligrosidad para los equipos rivales debido a que no tiene un buen acompañante en la banda.

“Ya sea como un interior, como lo ha hecho en su carrera o de enganche, pero eso de tirarlo al costado con un lateral que ataca poco la profundidad, que nunca le despega gente de camino, lo lleva a transformarse en un jugador irrelevante cuando está lleno de condiciones”, remarcó.

