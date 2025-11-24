Colo Colo logró una tremenda victoria por 4-1 ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, resultado que deja hoy en día a los dirigidos por Fernando Ortiz dentro de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, a dos fechas del término del torneo nacional.

Analizando lo que fue este duelo, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ en Youtube, en la que se dio un espacio para destacar la tremenda labor de este jugador de Colo Colo: Vicente Pizarro.

“Me gustaría destacar a Vicente Pizarro, porque él ha tenido un crecimiento muy grande como líder en Colo Colo, pasó de ser el jugador que completaba el mediocampo de Vidal y Pavez a ser el líder futbolístico de la mitad de la cancha”, parte señalando Fouillioux.

En esa línea, el comunicador agregó: “hacer ese paso de ser el tercer jugador al primer jugador del mediocampo es importante y lo digo sobre todo en el momento malo de Colo Colo, él olfatea muy bien que necesitaba el equipo, más pausas, más juntar pases”.

Para el periodista nacional, fue clave las decisiones que tomó el ‘Vicho’ tras el descuento de Unión La Calera, en la que le puso la pausa al partido e hizo que Colo Colo retomara su carril para no pasar zozobras en el duelo y quedarse con los tres puntos.

Pizarro es elogiado por Fouillioux | Foto: Photosport

“Soltarse primero con la pelota de vuelta, no arriesgar, tuvo dos o tres momentos en el que pudo meter un pase entrelíneas o un desmarque de Correa, pero él sentía que el equipo necesitaba otra cosas, a bajar el ritmo de La Calera y volver a tomar la confianza con la pelota”, remarcó.

Concluyendo, Fouillioux destacó de gran forma lo que ha sido su crecimiento futbolístico y como líder dentro del plantel de Colo Colo, en la que sin duda hoy se consolida como uno de los jugadores más importantes del equipo de Fernando Ortiz.

“Su crecimiento para hacerse cargo, porque no era el jugador que se hacía cargo, hacía cosas bien pero no tenía esa responsabilidad, ayer la tuvo y en eso ha crecido muchísimo”, cerró.

En Síntesis…