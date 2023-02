Brayan Rovira prácticamente se bajó del avión y se puso la camiseta de titular en Universidad Católica bajo el alero de Ariel Holan, DT de los cruzados quien le entregó toda la confianza en su primer apretón con la UC.

Pese a tener pocos entrenamientos en el cuerpo con el equipo, Rovira dejó sensaciones positivas tras su debut y se alzó como una de las figuras del cuadro cruzado en el vibrante empate que protagonizaron frente a Cobresal en Rancagua.

“El primer tiempo de Católica fue espectacular, pero bajó mucho cuando el colombiano Brayan Rovira salió, ahí se enredó todo y se perdió la claridad que él puso en el juego. De ahí en más, se puso lento el partido y costó llegar al arco”, analizó Miguel Ángel Neira en exclusiva con Bolavip Chile.

El histórico cruzado está en llamas con el último refuerzo de la UC: “Él había hecho pretemporada y estaba jugando, demostró que es un gran jugador. El cambio no me gustó para nada que saliera él y entrara Nieto, porque son dos jugadores totalmente distintos”.

En el cierre, esbozó una crítica a Ariel Holan por el cambio de Rovira y advirtió: “Con su salida, Isla pasó a jugar de no sé qué y se acabó la claridad que ponía el colombiano, no me gustó para nada su salida”, cerró.

El próximo desafío de Rovira y compañía será el sábado 18 de febrero cuando los cruzados tengan que visitar al Audax Italiano de Marcelo Díaz en el Estadio Bicentenario de La Florida por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2023.