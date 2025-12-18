La llegada de Matías Palavecino a Universidad Católica generó buenas sensaciones en el exvolante y referente cruzado Miguel Ángel Neira, quien en conversación con BOLAVIP valoró la incorporación del mediocampista argentino. Para el histórico jugador, el nuevo refuerzo encaja plenamente en lo que el equipo necesita y será un aporte inmediato para el plantel dirigido por Daniel Garnero.

El jugador mundialista con La Roja fue claro en expresar su aprobación por la contratación: “La Católica no tiene a ese hombre, me parece muy bien”, señaló, dejando en evidencia que el campeón con los ‘Piratas’ cubre un perfil que el equipo venía buscando desde hace tiempo. En la misma línea, complementó: “Va a andar bien. Además, es un buen jugador”, destacando su calidad y proyección dentro del fútbol chileno.

Matías Palavecino se transformó en nuevo jugador de la UC. Aún falta oficialización (Foto: Photosport)

Sin embargo, a pesar del entusiasmo por este primer movimiento del mercado, el exfutbolista también recalcó que la UC aún está lejos de cerrar un plantel competitivo. Neira aseguró que el club necesita seguir reforzándose y que todavía falta un número importante de incorporaciones para elevar el nivel del equipo.

“Faltan cuatro jugadores más”, lanzó sin rodeos, apuntando a que la dirigencia debe moverse con decisión para completar el plantel de cara a las competencias que enfrentarán en 2025. Para él, el desafío deportivo que se aproxima exige una renovación más profunda que solo la llegada de Palavecino.

La exigencia de Miguel Ángel Neira a la UC

Neira también fue crítico respecto a la obligación internacional de los cruzados: “La Católica tiene que ir a jugar la Copa Libertadores, tiene que ir a pasar de etapa. Y con ese equipo que tiene no va a llegar a ningún lado”, afirmó, dejando en claro que el rendimiento actual no basta para aspirar a superar fases internacionales.

Entre los puestos prioritarios a reforzar, el exmediocampista fue específico: otro delantero centro es imprescindible, especialmente considerando la sobrecarga que hoy recae en Fernando Zampedri: “Tienen que contratar otro nueve, porque San Pedro no va a ser eterno ahí, porque se puede lesionar y todo eso”, advirtió, subrayando la necesidad de un suplente o alternativa real para el goleador.

Finalmente, Neira cerró su análisis con una radiografía completa de las carencias del equipo: “Sí, un central también le falta, otro volante bueno, y ahí están, pues”. Con estas palabras, el ídolo cruzado dejó claro que Universidad Católica tiene tarea por delante si quiere recuperar protagonismo en el ámbito local e internacional, y que Palavecino es solo el primer paso de un mercado que promete ser intenso para la franja.