Ha sido una de las primeras teleseries de este mercado de fichajes, pero está llegando a su fin. El volante Matías Palavecino tendría todo acordado con su nuevo club, tras despedirse de Coquimbo Unido.

El futbolista argentino fue la gran figura en el histórico título del Pirata, por lo que rápidamente comenzó a ser sondeado por los tres grandes del fútbol chileno.

Quien se adelantó a la jugada fue Universidad Católica, incluso la semana pasada el jugador visitó San Carlos de Apoquindo.

Pero hasta el momento no se había confirmado su fichaje en los Cruzados, incluso se rumoreó que la situación se había enfriado y hasta que se había metido el entrenador Esteban González para llevárselo al Querétaro.

Cabe recordar que el atacante de 27 años estaba libre tras terminar contrato con el Barbón, luego de tres temporadas en la Cuarta Región.

Matías Palavecino tomó una decisión final

Finalmente, Palavecino se habría decidido por la UC. Así lo informó esta jornada el periodista Eduardo Figueroa de Radio ADN, quien dio a conocer que el futbolista acordó un contrato por tres temporadas.

Es más, los Cruzados ya tendrían cuatro fichajes seguros, pues esta mañana arribó a Santiago el volante argentino Justo Giani, mientras que Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo se habrían realizado los exámenes médicos.

Matías Palavecino se decidió por fichar en Universidad Católica. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

En síntesis