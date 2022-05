El ex jugador de Universidad Católica, René Valenzuela, comentó con Bolavip Chile las chances de los cruzados enfrentando a Sao Paulo por Copa Sudamericana, en donde clama por refuerzos para que el equipo de Ariel Holan se mantenga competitivo.

Histórico ex Universidad Católica, René Valenzuela, da sus claves para que la UC sea competitiva en Copa Sudamericana: "Tiene que reforzarse"

Universidad Católica tuvo un duro sorteo en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, en donde deberá enfrentar al poderoso Sao Paulo de Brasil en búsqueda de un cupo en la ronda de los 8 mejores del segundo mayor torneo a nivel de importancia en Sudamérica.

El conjunto paulista no es nuevo para la UC, ya que ambas escuadras se han enfrentado varias veces por Copa Sudamericana y, la más recordada de todas, la final de la Copa Libertadores 1993 donde los brasileños levantaron el título.

René Valenzuela, histórico ex jugador de Universidad Católica, atendió el llamado de Bolavip Chile y analizó el sorteo de la UC ante Sao Paulo, donde anticipó que el conjunto cruzado necesita refuerzos si quiere aspirar a algo.

Católica enfrentará a Sao Paulo en la Copa Sudamericana. | Foto: Agencia UNO

“Yo lo veo difícil como está la Católica. Fue un veranito de San Juan el 3-0 a Unión La Calera, después de eso parece que volvió el mismo equipo de hace unas fechas. Si no mejora en el Campeonato Nacional, pocas son las posibilidades a nivel internacional”, dijo Valenzuela.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “En algún momento yo dije que Católica tenía que reforzarse para ir a los campeonatos internacionales, antes de la Copa Libertadores. Si el entrenador se da cuenta que no tiene plantel o equipo para participar a nivel internacional, puede ser, pero es difícil”.

“Por eso él (Holan) está pidiendo refuerzos. Él se da cuenta que no tiene equipo para tratar de lograr algo, un campeonato internacional que Católica, por ser Católica, siempre he dicho que tiene que estar peleando los primeros lugares y conseguir algo a nivel internacional. Igual, uno nunca pierde las esperanzas de que el equipo retome el buen juego, pero ya llevamos mucho tiempo y eso quiere decir que no anda la cosa”, cerró.