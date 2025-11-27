La lucha por reforzar los distintos planteles de cara a la próxima temporada del fútbol chileno ya está en marcha, y algunos nombres han comenzado a generar intensa disputa entre clubes.

Uno de los que más ha llamado la atención es Matías Palavecino, mediocampista que ha sido una de las grandes figuras del campeón Coquimbo Unido, destacando por su versatilidad, visión de juego y capacidad para generar desequilibrio ofensivo.

Hasta ahora, los interesados principales eran los grandes del país: Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica, todos buscando potenciar sus planteles de cara a torneos locales e internacionales.

Matías Palavecino registra 20 participaciones de gol (7 tantos y 13 asistencias), números que reflejan su influencia y jerarquía en los Piratas | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Universitario de Deportes de Perú pone sus ojos en Matías Palavecino

Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo actor que podría complicar la llegada del jugador nacido en Rosario a alguno de estos clubes: Universitario de Deportes de Perú, que ha mostrado interés por contar con el talentoso volante argentino.

Esta información fue entregada por el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (Ex Twitter). “El argentino Matías Palavecino es otro jugador que interesa en Universitario de Deportes”, lanzó.

“Está en el radar, pero aún no se ha presentado propuesta. Tiene 27 años y es un volante creativo, zurdo, con la capacidad de jugar también por las bandas. Actualmente es una de las figuras de Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno”, informó el comunicador incaico.

La decisión final sobre el futuro del jugador podría definirse en las próximas semanas, una vez que finalice la temporada del fútbol chileno.

En síntesis…