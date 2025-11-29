Huachipato y Universidad Católica protagonizaban uno de los duelos más importantes dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos buscaban la victoria para sus distintos objetivos.

En un apretado encuentro, Huachipato y Universidad Católica igualaron sin goles en un entretenido partido disputado en el Estadio Huachipato, resultado que no deja muy contento a ambos equipos.

Ambos equipos buscaron las opciones para poder romper el cero en este marcador, pero tras la poca efectividad en el ataque y las buenas intervenciones de los porteros, hicieron que el resultado se quedara en silencio.

Con este resultado, Huachipato quedó con 42 puntos en el noveno puesto, mientras que la Universidad Católica se mantiene en el segundo lugar de la tabla con 55 puntos.

Huachipato y la UC igualaron sin goles | Foto: Photosport

