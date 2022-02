Universidad Católica quiere seguir encumbrado en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional y para eso deberá derrotar a Palestino en su visita al Estadio La Cisterna, en un partido válido por la cuarta fecha del fútbol chileno.

Uno de los jugadores importantes en el esquema del trasandino Cristián Paulucci, es el mediocampista Ignacio Saavedra. El "Nacho" ha sido titular y pieza clave en los tres primeros partidos del torneo nacional.

El propio Saavedra conversó en conferencia de prensa junto a los diversos medios de comunicación, donde fue consultado sobre la continuidad del DT argentino en la banca de Los Cruzados y alabó el mediocampo del elenco precordillerano.

"Es súper favorable. Hace rato no teníamos un técnico que se quedara, más allá de salir campeones. Cristian venía de años anteriores, nos conoce perfecto a cada uno de los jugadores, sabe qué necesita el equipo, qué necesita cada uno y eso es un plus", aseveró Saavedra.

"Con Juan (Leiva) y Marcelino (Núñez) ha sido un mediocampo más físico, de ida y vuelta. Tienen un fondo físico muy bueno, pueden correr mucho y se comprenden mucho. Conmigo atrás un poco haciendo el sostén de ellos dos y cubrir la espalda", remarcó el volante de 23 años.

"He ido de menos a más. El último partido me sentí muy bien física y técnicamente, y espero que siga siendo así. Una de mis metas este año es dar ese salto de calidad para llegar a jugar a otra liga. Y me pone contento que trabajo y veo la evolución", cerró.