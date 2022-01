Una semana complicada ha tenido el mediocampista argentino Luciano Aued. Durante este martes, el volante presentó molestias torácicas durante la práctica de la Universidad Católica y fue enviado de urgencia a realizarse exámenes.

"Tenía un dolor en el pecho y decidimos sacarlo, se le hicieron todos los chequeos y en eso estamos", había declarado el entrenador Cristián Paulucci después de dar a conocer la noticia.

El Luli se tuvo que realizar exámenes de coronografía, asociado a un procedimiento de angloplastia, así lo detalló el diario El Mercurio, quien conversó con el doctor Nicolás Bunster, cardiólogo en la Clínica de Los Andes sobre el caso de Aued.

"Es un estudio-diagnóstico que se realiza para ver cómo está la circulación", explicó sobre el exámen de angioplastía.

"La angioplastía es porque hubo una obstrucción significativa en una arteria que, en un plazo determinado, días, meses o años, podía terminar en un infarto. Sí, Aued pudo sufrir un infarto", remarcó el especialista.

Luego, fue consultado acerca de cuando el argentino podría volver a las canchas y Bunster fue drástico." Considerando que fue un examen preventivo podría volver en un mes a entrenar", aseguró.

"El regreso a la competencia no debería ser antes de seis meses, pues va a quedar con antiagregantes plaquetarios, que son fármacos que hacen que se coagule menos y no se produzca una complicación en el implante del sent (una especie de malla)", sentenció.