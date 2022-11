El ex delantero de la Universidad Católica, Nicolás Castillo, no se guardó nada y le mandó varios recados a la dirigencia cruzada por su situación.

Nicolás Castillo se cerró definitivamente las puertas de la Universidad Católica, a pesar que los dirigentes intentaron darle una mano en su proceso de reinserción al fútbol chileno. El delantero no superó los exámenes médicos y, por ello, el jugador no llegó en el segundo semestre al equipo de Ariel Holan. Ahora, al Nico se le soltó la cadena y mandó muchas indirectas a la dirigencia de Cruzados.

Anoche, Castillo soltó su verdad a través de Instagram apuntando a los directivos de la UC con duros mensajes. Eso sí, el jugador no apuntó si el acusado de faltar a su palabra era José María Buljubasich, Juan Tagle o algún otro dirigente de la institución.

"Tu palabra no vale nada! Ahora sales con que no va y tienes miedo jajajá. Se te olvide cuando en 2016 no quería ir nadie y yo te mande un mail para ir y dejar atrás todas mis metas personales! Se te olvidó cuando nadie creía en ti y llegue a salvarte la pega a todos los payasos que tienes en tu monopolio", disparó Castillo.

Eso no es todo, en 2016, Castillo volvió desde el Frosinone a reforzar a la Católica. Sus duros mensajes siguieron. "Ahora tienes miedo? Se te dijo 3 veces las condiciones y sigues teniendo miedo. Cagón (sic), eso es lo que eres. Lo más seguro uses un cupo. Cagon (sic) Eso es lo que eres. Lo más seguro uses un

cupo para eso con tus amigos.".

Nico Castillo no se guardó nada en Instagram y ataca a la dirigencia de la UC (@Castillo30__)

Castillo perdió todos los estribos y fue directo. Claramente, se cerró todas las puertas si es que decidió encarar por redes sociales a la dirigencia de la Univerisdad Católica.

"Ni por un puto peso hemos hablado y tiene miedo, caaagón (sic). Créeme que por lo que menos juego ahora es por eso, pero decidiste tener miedo ¿Volver? Difícil, contigo ahí. Gracias cagón", terminó.