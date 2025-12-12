Peñarol sigue delineando su plantel para la temporada 2026 y una de las decisiones más importantes pasa por el arco. El club uruguayo ya proyecta cambios profundos en la posición, decisión que golpea directamente el futuro de Brayan Cortés, quien termina su préstamo a fin de año y cuyo panorama parece cada vez más claro.

Según información del medio uruguayo Ovación, el meta chileno no continuará en el ‘Manya’: “Son 10 los contratos que llegan a su fin y en algunos casos desde el Mirasol se conversa por renovaciones, pero en otros ya no. Sabido es que Maximiliano Silvera finalizará su vínculo el 31 de diciembre y no continuará en la institución y lo mismo ocurrirá con Brayan Cortés“, apuntaron desde el citado portal.

Brayan Cortés no continuará en Peñarol y en Colo Colo tampoco tiene mucho espacio (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Ante este escenario, Peñarol ya tiene definidos incluso los primeros nombres que aparecen como alternativas. Washington Aguerre, quien fue uno de los bastiones en la campaña 2024 donde llegaron a semifinales de Copa Libertadores. Otro candidato es Pedro Gallese, reconocido por su extensa trayectoria como guardavallas de la Selección de Perú y luego, el tercero es otro viejo conocido del fútbol chileno.

El último en la lista para reemplazar al ‘Indio’ es Matías Dituro –ex Universidad Católica– quien actualmente defiende la camiseta del Elche de España aunque no goza de titularidad, ya que el fijo golero de su equipo es Iñaki Peña.

El difícil panorama que afronta Brayan Cortés

En la vereda del chileno, la situación también está marcada por un detalle clave: Peñarol no hará uso de la opción de compra, la cual asciende a 1.4 millones de dólares. En caso de no ejecutarse este monto, el iquiqueño deberá presentarse en enero a la pretemporada de Colo Colo, club con el que mantiene contrato vigente hasta 2027.

De todas maneras, su continuidad en el Estadio Monumental tampoco está garantizada. El propio Cortés ha manifestado su deseo de seguir en el extranjero, por lo que su representante deberá comenzar a mover alternativas para asegurar un nuevo destino internacional.

Así las cosas, quien supiera posicionarse como el reemplazante de Claudio Bravo no lo pasa de la mejor forma ya que, tanto en Peñarol como en el ‘Cacique’ no encaja como una prioridad, por lo que todo indica que su futuro continuará de seguro en otro club.

DATOS CLAVE

El medio Ovación confirmó que Brayan Cortés no continuará en Peñarol tras finalizar su préstamo.

Peñarol no hará uso de la opción de compra por 1.4 millones de dólares por el arquero chileno.