Universidad Católica no quiere perder más jugadores de cara al 2023 y en los últimos días surgió la información sobre el interés que tendrían desde Argentina sobre una de las piezas claves para Ariel Holan en el esquema titular.

Se trataría de Ignacio Saavedra. quien estaría nuevamente en la órbita de Racing Club, equipo que ya estuvo interesado hace un tiempo para llevarse al volante. Durante este viernes en San Carlos de Apoquindo en conferencia de prensa, el mismo jugador aclaró esta situación.

"Esa situación la tiene que ver el club, la ve mi representante. La verdad es que no sé nada, me enfoco en la pretemporada, de estar bien y que es lo principal. Después lo que venga lo verá el club y mi representante, en su momento hubo interés súper fuerte que pudo ser. La verdad que ahora no tengo entendido nada, no sé el club o la gente que trabaja conmigo. Eso lo dejo en manos de ellos", sostuvo Saavedra.

El volante estaría en la órbita de Racing Club | Foto: Agencia UNO

En esa línea, fue consultado si es una obligación o una responsable extra quedarse en la UC tras las pocas alternativas que maneja el técnico cruzado en el medicampo.

"Eso no depende de mí. Depende del club, depende de mi representante y mi técnico, de qué es lo que quiere. Cuál sea el equipo, del interés real de salir, uno tiene proyecciones y cada uno las tiene. Uno tiene que conversar, no sé cómo será la situación, hablar y decir las cosas y ahí se tomará una decisión", explicó 'Nacho'.

"La verdad que ahora no sé nada, estoy preocupado de la Católica y soy jugador de la Católica cien por ciento. Lo que venga después se conversará y ojalá sea lo mejor para todas las partes", cerró.