Universidad Católica en esta jornada presentó a otro de sus refuerzos para este 2026, en el que fue el turno del defensor Bernardo Cerezo para atender a los medios de comunicación en la sala de conferencia en el Claro Arena.

Por esto, el lateral del conjunto de la ‘Franja’ contestó lo que fueron las preguntas de la prensa, en la que explicó su gran motivación de tomar esta oportunidad de llegar a la UC

“La motivación de llegar acá pasa por varios factores. Me tocó jugar acá con Ñublense y el ambiente es espectacular. Siempre quise vivir esa experiencia nuevamente, el hincha, el apoyo y eso es lo que me trajo acá“, partió señalando Cerezo.

Agregando a esto, el jugador expresó que quiera aportar con su experiencia al equipo de Daniel Garnero “estoy a disposición del profesor. Me destaco como lateral derecho, llevo jugando muchos ahí y creo que tengo experiencia para aportar”.

Cerezo fue presentado en la UC | Foto: Cruzados

Cerezo y olvida su paso por la U

En su llegada a la UC, rápidamente a Bernardo Cerezo se le cuestionó lo que fueron sus inicios en la Universidad de Chile, algo que hoy fue tema y al respecto, el ex Ñublense de Chillán respondió con todo.

“Fui formado en la vereda del frente, pero mi presente y mi futuro es la UC. Estoy concentrado acá, y trabajando a full porque los entrenamientos están bien intensos”.

“La UC es una institución hermosa. Soy un agradecido de mi pasado, pero mi presente es acá y espero aportar”, indicó.

Concluyendo, Cerezo sabe que ahora tiene un nuevo e importante desafío dentro de su carrera, en la que espera estar a la altura de todos los objetivos que tendrá con la Universidad Católica para el 2026.

“Todo lo que he hecho en los otros clubes me tienen acá, conozco el medio y es fundamental la experiencia que traigo. Con respecto a los objetivos, esta institución te exige estar al máximo, así es que con ganas de que empiecen pronto los partidos”, cerró.